Così Elon Musk è diventato persona dell’anno del Time (Di lunedì 13 dicembre 2021) «L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare». Secondo voi, questa descrizione coincide con quella di Elon Musk? Perché, in effetti, è la spiegazione che ha dato il Time alla sua scelta di inserire in copertina, come uomo dell’anno, proprio il magnate di Tesla, colui che ha il potere – con un solo tweet – di far salire o scendere di migliaia e migliaia di euro il valore di un bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta. LEGGI ANCHE > Elon Musk vuole «mollare tutto e diventare influencer» Elon Musk è la persona dell’anno secondo il Time Il ruolo di persona dell’anno scelto dal settimanale americano è un risultato chiaramente ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) «L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare». Secondo voi, questa descrizione coincide con quella di? Perché, in effetti, è la spiegazione che ha dato ilalla sua scelta di inserire in copertina, come uomo, proprio il magnate di Tesla, colui che ha il potere – con un solo tweet – di far salire o scendere di migliaia e migliaia di euro il valore di un bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta. LEGGI ANCHE >vuole «mollare tutto e diventare influencer»è lasecondo ilIl ruolo discelto dal settimanale americano è un risultato chiaramente ...

