Caos biancoazzurro | rimontata dal Sassuolo | la Lazio va in confusione

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una notte da incubo. L'ennesima per lache a Reggio Emilia contro ilperde 2 - 1, sesta sconfitta in campionato, la quinta lontano dallo stadio Olimpico, confermando il suo ruolino da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caos biancoazzurro

leggo.it

Una notte da incubo. L'ennesima per la Lazio che a Reggio Emilia contro il Sassuolo perde 2 - 1, sesta sconfitta in campionato, la quinta lontano dallo stadio Olimpico, confermando il suo ruolino da ...Il centrocampista della Lazio infatti, ha creato parecchio stupore mettendo un like ad un commento piuttosto particolare, che rivolgeva accusa indirizzate al tecnico: Maurizio Sarri . ...Una notte da incubo. L'ennesima per la Lazio che a Reggio Emilia contro il Sassuolo perde 2-1, sesta sconfitta in campionato, la quinta lontano dallo stadio Olimpico, confermando il suo ...