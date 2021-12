Serie A: l’Inter passeggia sul Cagliari 4-0 (Di domenica 12 dicembre 2021) l’Inter domina il Cagliari rifilando un poker in una partita dominata dall’inizio alla fine. Grande protagonisti dell’incontro è stato Lautaro Martinez, la sua doppietta ha aprerto e chiuso l’incontro. Le altre marcature portano la firma di Sanchez e Calhanoglu. Per il Cagliari questa Serie A sta diventando sempre più un calvario: con questa sconfitta sprofonda sempre più al penultimo posto. La partita Tutto facile per l’Inter nella sfida del Meazza contro un Cagliare in evidente difficoltà. I nerazzurri padroneggiano la sfera e giganteggiano in mezzo al campo evitando agli ospiti delle ripartenza potenzialmente pericolose. Parte Barella dopo nove minuti, il Cagliari risponde con un diagonale di Deiola. Ancora i padroni di casa pericolosi ancor con Barella e al 12? con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021)domina ilrifilando un poker in una partita dominata dall’inizio alla fine. Grande protagonisti dell’incontro è stato Lautaro Martinez, la sua doppietta ha aprerto e chiuso l’incontro. Le altre marcature portano la firma di Sanchez e Calhanoglu. Per ilquestaA sta diventando sempre più un calvario: con questa sconfitta sprofonda sempre più al penultimo posto. La partita Tutto facile pernella sfida del Meazza contro un Cagliare in evidente difficoltà. I nerazzurri padroneggiano la sfera e giganteggiano in mezzo al campo evitando agli ospiti delle ripartenza potenzialmente pericolose. Parte Barella dopo nove minuti, ilrisponde con un diagonale di Deiola. Ancora i padroni di casa pericolosi ancor con Barella e al 12? con ...

