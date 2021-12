Sainz meglio di Leclerc nel 2021 | ' Sono cresciuto | ma il 5° posto è una cosa simbolica'

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ferrari terza nel Mondiale Costruttori F1: non è un grande risultato ma l'obiettivo di Maranello quando era diventato chiaro che competere con Mercedes e Red Bull sarebbe stato non realistico ...

Così il 'capitano' Charles Leclerc e il debuttante Carlossi sono messi sotto e hanno tirato fuori il massimo dalla SF21. Grande lavoro di squadra, grande lavoro di singoli. Con sorpresa finale:...Quasi senza clamore, nel suo stile. Lavorando sodo, come suo solito. Carlosha battuto Charles Leclerc al primo anno di Ferrari, malgrado due stagioni di svantaggio nell'... ' Iodelle ...Carlos Sainz conclude il suo 2021 con un grande podio in Ferrari: 'Ho chiuso alla grande il mio primo anno con la Rossa, eravamo nel posto giusto al momento giusto. La vittoria di Verstappen è un'ispi ...ABU DHABI. Le quattro ruote nel Dna, un talento precoce quanto cristallino, spavaldo quanto basta anche se a volte un pò sopra le righe. Che Max Verstappen avesse tutti gli ingredienti per diventare c ...