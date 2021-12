Rosaria Chechile | “Pd salernitano torni essere un punto di riferimento per tutto il territorio”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) di Erika Noschese “Il Pd apra alle minoranze, a chi crede in un partito plurale, con idee innovative per allinearsi al partito nazionale e per tornare addiin provincia di Salerno”. È l’appello lanciato da, candidata al consiglio comunale di Salerno, la scorsa tornata elettorale con la civica Salerno città aperta, a sostegno di Elisabetta Barone e promotrice delle Agorà dem a Salerno città. Intanto, il prossimo 16 dicembre si terrà il congresso provinciale con la riconferma del segretario uscente Vincenzo Luciano, unico candidato alla guida del partito, in provincia di Salerno. E’ in corso il congresso del Pd, lei appartiene a quella minoranza che, alle scorse elezioni comunali, ha scelto di non sostenere la candidatura del sindaco Napoli ma quella di ...