(Di domenica 12 dicembre 2021) “Spero che ladelcon iarrivi al più”. Così, in un’intervista a La Stampa, Giuseppe, vicesegretario del Pd. Prima di giovedì? “Sarebbe un segnale importante - afferma -. Un altro sarebbe l’impegno a rendere strutturale il taglio degli oneri contributivi a favore dei redditi più bassi, previsto solo per il 2022?. Per“il tema non è evitare lo sciopero, che attiene all’autonomia del sindacato, ma offrire un percorso di giustizia e coesione sociale anche al di là della legge di Bilancio, mettendo al centro il lavoro”. E sottolinea: “Il disagio sociale esiste, è cresciuto con la pandemia, si esprime nelle forme più diverse, ma non condivido il giudizio sulla manovra”. C’è stato un problema di metodo, come dicono i ...

Advertising

HuffPostItalia : Provenzano: 'Convocazione del tavolo con sindacati al più presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano Convocazione

La Stampa

ROMA. Peppe, Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale. Sostengono che questa maggioranza non ... Spero che ladel tavolo con i sindacati arrivi al più presto". Prima di ...Una, a dir poco, bizzarra. Non si ravvisano le motivazioni di tale audizione se non ... aveva immediatamente riferito dell'incontro che aveva avuto a Mezzojuso con Bernardo. Poi ...Dopo l’entrata a gamba tesa di Salvini, il via libera di Letta all’operazione Kkr-Tim dimostra ancora una volta la centralità di Draghi ...Domani, martedì 30 novembre, il Catania riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio in preparazione della trasferta di Latina. Per l’occasione lo staff rossazzurro sarà chiamato anche a valutare le cond ...