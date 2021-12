Problemi respiratori per Zielinski: il calciatore lascia il campo in Napoli-Empoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli è in campo per la partita del campionato di Serie A contro l’Empoli, si tratta di una ghiotta chance per la squadra di Spalletti dopo il passo falso del Milan contro l’Udinese. Partita difficile per il Napoli con gli ospiti che si difendono molto bene e non rinunciano a giocare in contropiede. Al 22? Zielinski è costretto a lasciare il campo, secondo quanto riportato in diretta da DAZN per difficoltà respiratorie. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’attaccante non è al meglio in quanto reduce da un infortunio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilè inper la partita del campionato di Serie A contro l’, si tratta di una ghiotta chance per la squadra di Spalletti dopo il passo falso del Milan contro l’Udinese. Partita difficile per ilcon gli ospiti che si difendono molto bene e non rinunciano a giocare in contropiede. Al 22?è costretto are il, secondo quanto riportato in diretta da DAZN per difficoltàe. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’attaccante non è al meglio in quanto reduce da un infortunio. L'articolo CalcioWeb.

DiMarzio : #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - Milannews24_com : #Napoli #Empoli, #Zielinski chiede il cambio per problemi respiratori - 1889milan : RT @DiMarzio: #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime - Virus1979C : RT @DiMarzio: #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime -