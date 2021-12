Prevenzione contro l’obesità infantile, giornata di screening in piazza Castello (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prevenzione è l’arma giusta per combattere l’obesità infantile, un problema sempre più presente nell’agenda di lavoro dei pediatri. giornata di visite gratuite in piazza Castello voluta e promossa dall’assessore comunale con delega alla Sanità Alessandro Rosa in collaborazione con l’ordine dei Medici, i pediatri, la Misericordia e la Protezione Civile per svolgere una forte opera di persuasione dedicata alla corretta e sana alimentazione dei bambini. Mobilitato anche Babbo Natale, anzi ben tre Babbi Natale per sensibilizzare tutti sul tema della lotta al sovrappeso dei bambini e delle bambine ed anche per “riscaldare” una giornata dal freddo pungente. L’obiettivo degli organizzatori era quello di sottolineare alle famiglie e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –è l’arma giusta per combattere, un problema sempre più presente nell’agenda di lavoro dei pediatri.di visite gratuite involuta e promossa dall’assessore comunale con delega alla Sanità Alessandro Rosa in collaborazione con l’ordine dei Medici, i pediatri, la Misericordia e la Protezione Civile per svolgere una forte opera di persuasione dedicata alla corretta e sana alimentazione dei bambini. Mobilitato anche Babbo Natale, anzi ben tre Babbi Natale per sensibilizzare tutti sul tema della lotta al sovrappeso dei bambini e delle bambine ed anche per “riscaldare” unadal freddo pungente. L’obiettivo degli organizzatori era quello di sottolineare alle famiglie e ...

