Premio in denaro F1 2021: quanto prende Max Verstappen? (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen ha superato Lewis Hamilton vincendo il suo primo campionato mondiale di Formula 1 e l'asso della Red Bull dovrebbe essere ben ricompensato per i suoi sforzi con un bel bonus. Quale Premio in denaro è previsto in F1? Premio in denaro per il vincitore Si ritiene che la spettacolare campagna di Max Verstappen nel campionato mondiale di Formula 1 gli abbia fatto intascare un bonus extra di 14 milioni di euro. La feroce rivalità di Verstappen con l'asso della Mercedes ha creato una conclusione in cui il vincitore prende tutto, poiché entrambi i piloti sono arrivati al livello del Gran Premio di Abu Dhabi con 369,5 punti. Ma è stato Verstappen a concludere al meglio questa emozionante avventura, con un ...

Verstappen vince ad Abu Dhabi ed è campione del mondo ABU DHABI (EMIRATI ARABI) " Max Verstappen si laurea per la prima volta in carriera campione del mondo di Formula 1 e lo fa nel modo più incredibile al termine del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota della Red Bull sfrutta la Safety Car a cinque giri dalla fine e nell'ultimo giro, l'unico di gara regolare dopo il rientro ai box della Safety Car, e con le gomme più ...

