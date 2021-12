Parisi piace al Napoli, Corsi senza dubbi: “Lo faremo a gennaio!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Napoli-Empoli: “I nostri talenti? Tanta soddisfazione per loro, noi al 99,9% non muoviamo nessuno. Speriamo che le voci di mercato non disturbano questi ragazzi. A noi ci è già successo, la nostra preoccupazione è ovattarli dall’esterno”. Calciomercato Napoli Parisi “Per fortuna siamo ad Empoli, che è una città piccola e i ragazzi non hanno modo di distrarsi dalla realtà settimanale”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021), presidente dell’Empoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di-Empoli: “I nostri talenti? Tanta soddisfazione per loro, noi al 99,9% non muoviamo nessuno. Speriamo che le voci di mercato non disturbano questi ragazzi. A noi ci è già successo, la nostra preoccupazione è ovattarli dall’esterno”. Calciomercato“Per fortuna siamo ad Empoli, che è una città piccola e i ragazzi non hanno modo di distrarsi dalla realtà settimanale”.

Il Napoli su Ricci e Vitti dell'Empoli. Piace anche Parisi Il Napoli segue Ricci e Vitti dell'Empoli, piace anche Parisi. I due giocatori di Andreazzoli piacciono al club azzurro che con i toscani fanno affari da anni. EMPOLI, RICCI E VITTI NEL MIRINO DEL NAPOLI Dopo la vittoria contro il Leicester ...

