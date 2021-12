Lazio, Sarri: «La classifica non conta. Peccato per Pedro e Zaccagni» (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «La sfortuna a volte ce la cerchiamo, abbiamo preso il secondo goal con un difensore centrale nell’area opposta. Lo svolgimento della partita ci ha messo in difficoltà per gli infortuni di Pedro e Zaccagni. Il risultato di sconfitta può venire fuori con una squadra molto tecnica». MANCANZA DI CATTIVERIA – «Serve essere più cattivi. Nel primo tempo dovevamo far male in ripartenza. Ci manca lucidità e ci facciamo del male da soli. Ora vediamo come uscirne». INFORTUNI – «Zaccagni ha avuto un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «La sfortuna a volte ce la cerchiamo, abbiamo preso il secondo goal con un difensore centrale nell’area opposta. Lo svolgimento della partita ci ha messo in difficoltà per gli infortuni di. Il risultato di sconfitta può venire fuori con una squadra molto tecnica». MANCANZA DI CATTIVERIA – «Serve essere più cattivi. Nel primo tempo dovevamo far male in ripartenza. Ci manca lucidità e ci facciamo del male da soli. Ora vediamo come uscirne». INFORTUNI – «ha avuto un ...

