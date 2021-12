Ciclocross: Wout Van Aert ritorna in Coppa del Mondo e domina sulla neve della Val di Sole (Di domenica 12 dicembre 2021) Wout Van Aert è tornato in Coppa del Mondo di Ciclocross, ed è tornato alla sua maniera, con una prestazione assolutamente dominante nella splendida cornice bianca della Val di Sole. Sul fondo stradale completamente innevato, il fenomeno belga è sembrato sempre a suo agio, nonostante il pochissimo grip degli pneumatici in ogni punto del tracciato. La progressione vincente è iniziata già nel secondo giro, quando Van Aert alza spaventosamente il ritmo, lasciandosi alle spalle i connazionali Michael Vanthourenhout e Eli Iserbyt. Mentre il gap del battistrada continuava a salire, alle sue spalle si infiammava la lotta per le altre due posizioni del podio, con il britannico Tom Pidcock, anche lui al debutto stagionale in ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)Vanè tornato indeldi, ed è tornato alla sua maniera, con una prestazione assolutamentente nella splendida cornice biancaVal di. Sul fondo stradale completamente innevato, il fenomeno belga è sembrato sempre a suo agio, nonostante il pochissimo grip degli pneumatici in ogni punto del tracciato. La progressione vincente è iniziata già nel secondo giro, quando Vanalza spaventosamente il ritmo, lasciandosi alle spalle i connazionali Michael Vanthourenhout e Eli Iserbyt. Mentre il gap del battistrada continuava a salire, alle sue spalle si infiammava la lotta per le altre due posizioni del podio, con il britannico Tom Pidcock, anche lui al debutto stagionale in ...

