Atalanta che carattere! A Verona recupera lo svantaggio e vince 2-1 con gol di Miranchuk e Koopmeiners (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Atalanta dimentica l’eliminazione dalla Champions e va a vincere dove nessuno prima in questo campionato aveva vinto, a Verona. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021) L’dimentica l’eliminazione dalla Champions e va are dove nessuno prima in questo campionato aveva vinto, a

Advertising

Atalanta_BC : ???? #AtalantaVillarreal è stata rinviata a causa della neve. Il match verrà recuperato giovedì 9 dicembre con orari… - Atalanta_BC : ?? ESPUGNATO IL 'MARADONA'!!! ANDIAMO RAGAZZI, CHE VITTORIA!!! ?? WE WIN IN NAPLES!!! BIG UP LADS, HUGE VICTORY!!!… - realvarriale : Bilancio dopo i gironi di Coppe europee: @juventusfc brava e fortunata @Inter concreta e diligente @acmilan e… - michelebruno4 : @FacagniLf Probabilmente è attitudine dell' atalanta a mandarli al tiro o a farli inserire... Cosa che non avviene… - LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Atalanta che carattere! A Verona recupera lo svantaggio e vince 2-1 con gol di Miranchk e Koopmeiners -