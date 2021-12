Vittoria Puccini | chi è il compagno Fabrizio Lucci | “Con lui è un nuovo inizio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiamail fidanzato di, attrice di cinema e tv originaria di Firenze. Ancheè impegnato nel mondo del cinema, in particolare come direttore della fotografia, e in questi panni ha preso parte a numerosi progetti cinematografici e televisivi tra cui Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi. Con ogni probabilità, lui esi sono conosciuti proprio nell’ambito del loro lavoro:è di 20 anni più grande di lei, capace di darle sicurezza, ed è per questo che l’attrice se n’è innamorata. “È un uomo posato”, ha spiegato a Vanity Fair nel 2014, “molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui, la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino ...