Venezia-Juve 1-1 | Allegri fa ancora flop

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lantus pareggia 1-1 anell’anticipo della 17esima giornata della Serie A. I bianconeri passano in vantaggio al 32? con Morata e vengono raggiunti al 55? da Aramu. La formazione allenata daè sesta con 28 punti, sempre più lontana dalla vetta della classifica e dalla zona Champions, ilsale a 16. Il risultato matura al termine di 90 minuti che la, come capita spesso in campionato, gioca a ritmo basso, con poche idee e tanti errori. I torinesi perdono subito il fragile Dybala, che accusa l’ennesimo infortunio ed esce di scena dopo pochi minuti. Senza l’argentino e con Kaio Jorge in attacco, laprova ad alzare il baricentro e trova il gol al 32?. Iniziativa a sinistra di Pellegrini, cross al centro e tocco di Morata che insacca: 0-1. Il ...

Ilfrena la Juventus obbligandola all'1 - 1 in uno degli anticipi della 17/a giornata di Serie ... La, sesta, si vede sopravanzare dalla Fiorentina, vittoriosa sulla Salernitana, nella ...Acqua alta alla Juventus, più che a. Uno a uno contro la neopromossa veneta, partita gettata al vento, qualificazione alla prossima Champions League sempre più lontana. La Juventus è il ritratto di una squadra depressa, ...Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio a Venezia. "Quando ci sporcano la partita andiamo in difficoltà, ci manca la capacità di leggere quelle fasi, non riusciamo a ...Un punto fondamentale in ottica salvezza strappato alla Juventus. L'esultanza di Paolo Zanetti al fischio finale dice tutto sull'importanza di questo risultato per il Venezia: "La ...