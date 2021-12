Rinnovo De Vrij, ancora nessun contatto tra l’olandese e l’Inter (Di sabato 11 dicembre 2021) Rinnovo De Vrij, il prolungamento con l’Inter è un rebus: l’olandese va in scadenza nel 2023 ma per ora nessun contatto Stefan de Vrij è pronto, prontissimo a riprendersi il suo posto al centro della difesa dopo un mese di assenza forzata, causa infortunio rimediato con la nazionale olandese. L’assenza del centrale non ha pesato sui risultati dell’Inter ma nel club tutti non vedono l’ora di riabbracciare il proprio ministro della difesa. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, pone l’accento su un fatto quasi insolito: Stefan è l’unico dei titolarissimi dell’ultimo scudetto a non aver ancora avuto un approccio col club per un eventuale Rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2023. Un giocatore così fa gola a tutti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)De, il prolungamento conè un rebus:va in scadenza nel 2023 ma per oraStefan deè pronto, prontissimo a riprendersi il suo posto al centro della difesa dopo un mese di assenza forzata, causa infortunio rimediato con la nazionale olandese. L’assenza del centrale non ha pesato sui risultati delma nel club tutti non vedono l’ora di riabbracciare il proprio ministro della difesa. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, pone l’accento su un fatto quasi insolito: Stefan è l’unico dei titolarissimi dell’ultimo scudetto a non averavuto un approccio col club per un eventuale, visto il contratto in scadenza nel 2023. Un giocatore così fa gola a tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Vrij Inter news, ci siamo quasi: rinnovo in vista per il pupillo di Inzaghi Insomma, rinnovo in arrivo per il pupillo di Inzaghi che acquista dunque ancora più importanza nel ... Simone Inzaghi ritrova De Vrij e un altro titolare, come riportato in precedenza .

Lazio, un altro passo indietro Una situazione simile a quella che spinse De Vrij verso l'Inter e vissuta pochi mesi fa con lo ... C'è più fiducia, invece, sul rinnovo di Marusic, che pare già in cassaforte, ma anche di questo non vi ...

