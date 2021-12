Quirinale | Letta “Presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Non riesco ad immaginare l'Italia con undella Repubblica anti europeo, quindi credo che sia fondamentale e lo dò per scontato. Fa parte del dna del nostro Paese, fa parte del dna costituzionale del nostro Paese il fatto che l'impegno per l'Europa sia fondamentale ed uno degli elementi chiave, e sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio uno unaeddalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò in passato con lunghe settimane di votazione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine di un convegno in svolgimento al Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, a chi gli ha chiesto se sia ...