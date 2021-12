Oscar Piastri campione ad Abu Dhabi: un predestinato con vista F1 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il terzo posto in gara 1 ad Abu Dhabi gli è bastato: Oscar Piastri è il campione 2021 del campionato di Formula 2. L'australiano della Prema, un prodotto della Renault Sport Academy, ha confermato le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Il terzo posto in gara 1 ad Abugli è bastato:è il2021 del campionato di Formula 2. L'australiano della Prema, un prodotto della Renault Sport Academy, ha confermato le ...

Advertising

chopmount : Non penso di averlo mai detto ma sono una fan sfegatata di Oscar Piastri e per me è inconcepibile che non abbia un… - zazoomblog : Oscar Piastri campione in Formula 2: raggiunti Hamilton e Leclerc - #Oscar #Piastri #campione #Formula - norrisxmile : RT @lostinthefireLu: IL MIO PILOTA CE L'HA FATTA, OSCAR PIASTRI È IL CAMPIONE 2021 DI FORMULA 2 E IO NON POTREI ESSERE PIÙ FIERA - Mterryf1 : Complimenti a Oscar Piastri campione F2 Bravissimo,da rookie riesce a vincere il campionato Una stagione in cresce… - manidaneonato : RT @fastricciardo: Oscar Piastri ha fatto una stagione incredibile, è campione di F2 ma il prossimo anno non avrà un sedile mentre Alb*n sì… -