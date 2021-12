Loredana Bertè furiosa con Gigi D'Alessio: "Attento...", alta tensione nei corridoi di The Voice (Di sabato 11 dicembre 2021) Si scatena la "guerra" tra giudici a The Voice Senior, con Loredana Bertè che arriva a minacciare (simpaticamente) Gigi D'Alessio. Tutta colpa di Luciano Genovesi, stagionato crooner siciliano di stanza a Bologna ma con un passato negli Stati Uniti. Sul palco del talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici, per le blind audition, porta un classico dei Commodores, la hit Easy, e la sua esibizione lascia tutti di stucco. I quattro giudici coach si girano e inizia la bagarre: la Bertè è quasi sicura di assicurarsi i servigi del bravo Luciano ma D'Alessio si gioca la carta del "blocco", la facoltà (a disposizione una sola volta in tutte le selezioni) di impedire la scelta a un collega. La reazione di Loredana non si lascia attendere: prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Si scatena la "guerra" tra giudici a TheSenior, conche arriva a minacciare (simpaticamente)D'. Tutta colpa di Luciano Genovesi, stagionato crooner siciliano di stanza a Bologna ma con un passato negli Stati Uniti. Sul palco del talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici, per le blind audition, porta un classico dei Commodores, la hit Easy, e la sua esibizione lascia tutti di stucco. I quattro giudici coach si girano e inizia la bagarre: laè quasi sicura di assicurarsi i servigi del bravo Luciano ma D'si gioca la carta del "blocco", la facoltà (a disposizione una sola volta in tutte le selezioni) di impedire la scelta a un collega. La reazione dinon si lascia attendere: prima ...

Advertising

RadioItalia : “Facciamo festa come a Bollywood, uoh, oh, oh, oh, a piedi nudi come a Bollywood…” Bollywood - @LoredanaBerte Vi… - zazoomblog : The Voice Senior la Bertè ha un crollo nervoso: Eva canta Mia Martini? Loredana impietrita gelo in studio - #Voice… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: “Mi sembra stonata” Loredana Bertè a Iva Zanicchi ?? #TheVoiceSenior - francesca30020 : RT @Cinguetterai: “Mi sembra stonata” Loredana Bertè a Iva Zanicchi ?? #TheVoiceSenior - infoitcultura : Antonella Clerici: “Loredana Bertè a The Voice? Non si sa dove va a parare” -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Iva Zanicchi si presenta a The Voice Senior, Loredana Bertè non la riconosce: "Questa sembra stonata" Quando Iva ha iniziato a cantare La Mia Solitudine , Loredana Bertè ha detto: " Sembra un po' stonata questa " e poco dopo ha aggiunto "però la voce è molto bella ". Pochi istanti dopo Orietta Berti ...

The Voice Senior, c'è Iva Zanicchi. Bertè: 'Stonata', poi si rimangia tutto Naturalmente i giudici, rispettivamente Orietta Berti, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino , hanno ascoltato l'esibizione senza sapere chi stesse cantando. E, pronti via, la Bertè ha dato ...

Loredana Bertè sta male, previsto intervento chirurgico: salta la prima data del tour IL GIORNO Quando Iva ha iniziato a cantare La Mia Solitudine ,ha detto: " Sembra un po' stonata questa " e poco dopo ha aggiunto "però la voce è molto bella ". Pochi istanti dopo Orietta Berti ...Naturalmente i giudici, rispettivamente Orietta Berti, Gigi D'Alessio,e Clementino , hanno ascoltato l'esibizione senza sapere chi stesse cantando. E, pronti via, laha dato ...