Gf Vip | Delia paparazzata con Carlo Cuozzo L' ex di lui li smaschera | ' Tutta finzione È il suo lavoro'

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli: pubblicati gli scatti del tradimento (FOTO) - infoitcultura : GF Vip, la rezione di Alex stupisce il pubblico: chi è l’uomo paparazzato con sua moglie Delia Duran - infoitcultura : GF Vip, Soleil contro Alex: «Te e Delia? Ho cose più serie a cui pensare» - Mimmi_14 : ?????????????? questo #gfvip sempre più imbarazzante - infoitcultura : Gf Vip, Delia ha tradito Alex: ecco chi è l'uomo misterioso. Ma l'ex di CentoVetrine è glaciale: «Devi fare di più» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Leggi anche > Gfe Carlo, tutta finzione? ' Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è ...GFVip, Alex Belli cerca di uscire dal reality Alex Belli perde il controllo al Grande Fratello. L'attore è sotto grande pressione per via del suo triangolo con Soleil e la moglie, ma a ...Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli provoca Adriana Volpe: 'A differenza sua dormo' La puntata odierna del Grande Fratello Vip ha dedicato ampio spazio ad Alex Belli e alle foto choc emerse a propos ...Il bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo è finto. Parola di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo, che assicura che la passione mostrata da quelle foto fatte vedere ieri da Alfonso ...