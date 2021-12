Coronavirus, contagi ancora in crescita: oltre 21 mila in 24 ore. Schizza tasso di positività (Di sabato 11 dicembre 2021) Continuano a crescere i contagi in Italia. Dopo aver superato quota 20mila ieri, oggi il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, ne registra oltre 21mila. Mentre l'Iss, nel suo rapporto settimanale, segnala che tra il 22 novembre e il 5 dicembre sono stati 48.503 nuovi casi Covid-19 nella fascia della popolazione tra 0 e 19 anni, di cui 167 ospedalizzati e 2 ricoverati in terapia intensiva.L'Istituto Superiore di Sanità continua a ricordare l'elevata efficacia del vaccino nel prevenire casi di malattia severa (al 95% con il ciclo completo da meno di 5 mesi o con la dose booster, all'84% con ciclo completo da oltre cinque mesi). Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale l'efficacia nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Continuano a crescere iin Italia. Dopo aver superato quota 20ieri, oggi il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza, ne registra21. Mentre l'Iss, nel suo rapporto settimanale, segnala che tra il 22 novembre e il 5 dicembre sono stati 48.503 nuovi casi Covid-19 nella fascia della popolazione tra 0 e 19 anni, di cui 167 ospedalizzati e 2 ricoverati in terapia intensiva.L'Istituto Superiore di Sanità continua a ricordare l'elevata efficacia del vaccino nel prevenire casi di malattia severa (al 95% con il ciclo completo da meno di 5 mesi o con la dose booster, all'84% con ciclo completo dacinque mesi). Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale l'efficacia nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che ...

Advertising

Corriere : Balzo dei contagi, 20.497 nuovi casi e 118 morti: è il picco più alto della quarta ondata - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Sono 21.042 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Si registrano altri 96 morti. 565.077 i tamponi effettuati in 24… - Czinforma : - mrosamalisan : RT @IlFriuli: Coronavirus, 765 nuovi contagi e nove decessi in Fvg. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazient… - 055firenze : Coronavirus, i dati di oggi in Toscana #Covid_19 #contagi #Toscana -