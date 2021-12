Android 12 su OnePlus 9 è un disastro | update bloccato

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’aggiornamento ad12 su9 è untale che l’azienda cinese hal’. Oxygen OS 12 è stata fusa con ColorOS di Oppo come già noto da tempo, sembra che questa unione non sia nata nel migliore dei modi.12 è disponibile solo per la serie9 da pochi giorni, ma la risposta travolgente degli utenti ha portatoa staccare la spina dal suo aggiornamento. Come personalizzare9 Pro, le prime 10 cose da faread12 su9 e 9 Pro Un aggiornamento importante come quello di12 su9 può comportare problemi di vario genere, se poi si ...

Il rilascio di Android 12 a bordo dei OnePlus 9 è stato interrotto per il sopraggiungere di alcuni bug che hanno reso necessario mettere un freno alle operazioni. Come riportato da 'androidpolice.com', l'azienda cinese ha dovuto sospendere l'aggiornamento. Dopo Google, ovviamente in prima linea per quanto riguarda gli aggiornamenti dei suoi smartphone, Samsung e OnePlus, ecco che anche ASUS si prepara a rilasciare Android 12, in particolare per ZenFone 8.