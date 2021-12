Venezia-Juventus: i convocati di Allegri, Arthur e McKennie out, torna De Sciglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato i convocati per il match di domani tra i bianconeri e il Venezia. Da ribadire come il centrocampista bianconero Arthur sarà assente per motivi disciplinari. CLICCA QUI PER LE PAROLE DI Allegri A RIGUARDO Qui di seguito intanto i convocati bianconeri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Miretti.Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tecnico della, Massimiliano, ha diramato iper il match di domani tra i bianconeri e il. Da ribadire come il centrocampista bianconerosarà assente per motivi disciplinari. CLICCA QUI PER LE PAROLE DIA RIGUARDO Qui di seguito intanto ibianconeri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Miretti.Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé SportFace.

