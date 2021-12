Taylor Swift e il caso Shake It Off | il giudice nega la sua richiesta

(Di venerdì 10 dicembre 2021)richiede aldi respingere la causa per violazione del copyright legata al brano “It Off” IlIt Off va avanti. I nuovi sviluppi vedonoa processo con la stessa accusa di plagio. A quanto pare il testoIt Off ha violato le leggi sul copyright in quanto il testo sembra essere molto simile a quello della canzone: Playas Gon’ Play del trio hip hop 3LW. Gli autori Sean Hall e Nathan Butler, nel 2017 avevano citato in giudizio la popstar con l’accusa di aver copiato il testo del singolo nel ritornello a diIt Off.It Off è unche va avanti da un po’ e nessuno sembra mollare Inizialmente, nel 2018, il ...

Ph: Sebastian Vital/Flickr Il caso Shake It Off non è concluso, e i nuovi sviluppi vedonoa processo con la stessa accusa di sempre: plagio . La vicenda ha avuto inizio nel 2017 quando Sean Hall e Nathan Butler , autori del brano Playas Gon' Play del trio hip hop 3LW , avevano ...Non è stata detta ancora l'ultima parola sul caso del presunto plagio didi "Playas gon' play" delle 3LW per la sua hit "Shake it off". Sean Hall e Nathan Butler, gli autori della canzone delle 3LW, nel 2017 citarono in giudizio la cantautrice statunitense ...Taylor Swift dovrà affrontare un processo per plagio. Nel 2017 è stata citata in giudizio per il testo di Shake It Off. Ecco i dettagli ...il Brano Shake It Off nuovamente sotto accusa, il giudice non accetta le richieste di Taylor Swift di rito abbreviato.