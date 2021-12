Striscia la Notizia, bordata a Giletti: riemerge la clip con Emma Marrone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quindi? Qual è il problema? Perché Antonio Ricci&Co si sono scagliati contro il collega in forza a La7? Perché, secondo il tg satirico, Giletti oggi predica bene ma in passato avrebbe razzolato in ... Leggi su gossipetv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quindi? Qual è il problema? Perché Antonio Ricci&Co si sono scagliati contro il collega in forza a La7? Perché, secondo il tg satirico,oggi predica bene ma in passato avrebbe razzolato in ...

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - armidago68 : RT @Bettyblunotte: Immaginate un mondo dove programmi come 'Striscia la notizia' è un vecchio Show degli anni 80 tipo Drive in. Un mondo do… - PietroCarneval5 : @GiuseppeConteIT @Adnkronos @Mov5Stelle Lei ha sbagliato mestiere, si trovi un posto da velina . Peccato che a stri… - ParliamoDiNews : Striscia la notizia, a sorpresa arriva Diletta Leotta: con lei Alessandro Siani #striscia #notizia #sorpresa… - gigi_rai : Dicono a 'Striscia la notizia' di una coppia che, dieci giorni dopo essere risultata positiva, conserva la validità… -