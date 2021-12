Shevchenko sorride | recuperati due big per il derby!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Genoa ha diramato poco fa la lista dei convocati per il derby di stasera contro la Sampdoria.può finalmente contare su due giocatori importantissimi per la squadra, Criscito e Destro che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Inoltre, il tecnico ucraino ritrova anche Badelj, Sturaro e Kallon. Salteranno invece la sfida Maksimovic, Rovella, Caicedo e Fares. Di seguito la lista completa dei convocati: ??? L'elenco dei convocati per #GenoaSampdoria pic.twitter.com/S57oOoh6y1— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 10, 2021