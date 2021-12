Salernitana | Colantuono | mi aspetto prova di carattere

(Di venerdì 10 dicembre 2021) "Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell'ultima gara. Dobbiamo ripetere l'atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore per ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Queste le parole affidate al sito ufficiale del club dal tecnico granata, Stefano, alla vigilia di Fiorentina -. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di ......nostro pubblico" TRAPPOLA- "Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo continuare a fare bene. Trappole o non trappole, dovremo giocare per vincere contro la squadra di". ...(ANSA) – SALERNO, 10 DIC – “Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell’ultima gara. Dobbiamo ripetere l’atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di liv ...''Alla squadra ho detto che a Bologna non abbiamo fatto nulla, solo il nostro dovere. Ora voglio vedere contro la Salernitana se siamo maturi e se abbiamo saputo gestire bene l'euforia''. Lo ha detto ...