Prezzi folli per tornare a casa a Natale: i disagi dei fuorisede tra treni lenti, viaggi in bus di 25 ore e voli a 500 euro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sta arrivando il periodo dell'anno più temuto dai fuorisede che studiano e lavorano al Nord e che per Natale tornano a casa, soprattutto al Sud, per trascorrere qualche giorno con la propria famiglia. Biglietti aerei a Prezzi folli, bus sold-out e viaggi della speranza che possono durare addirittura 25 ore. I più colpiti sono i giovani, soprattutto gli "isolani", dunque i siciliani che non hanno altro modo di viaggiare se non con gli aerei (i treni ad alta velocità restano un miraggio mentre il traghetto sullo stretto di Messina un'eccessiva perdita di tempo). Intanto il governo sta a guardare: a parte un bonus del 30 per cento per alcune categorie di fuorisede, non è stato previsto alcun incentivo strutturale per favorire il ...

