Melanzane croccanti con salsa di pomodoro e formaggio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lesono deliziosi bastoncini fritti e dorati, da gustare accompagnati da unadiimperdibile. Una vera golosità: il sapore avvolgente del condimento arricchirà di sfumature ricercate questi sfiziosi bastoncini fritti, rendendoli unici e ineguagliabili. Realizzate questa ricetta scegliendo solo ingredienti di prima qualità: verdure biologiche e parmigiano reggiano o grana padano dop! Vi assicurerete una resa da alta cucina! Perfette come aperitivo natalizio, questo finger food farà la gioia dei vostri ospiti. Stupiteli con un piatto sfizioso e gustoso da assaporare in piedi per un buffet informale e divertente. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! . Per questa ricetta procuratevi: grana padano o parmigiano reggiano, 100 g uova, 2 pangrattato, ...