La Gioconda alla Camera dei deputati, ma nessuno sa niente (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Valeria Di Corrado e Alberto Di MajoC'è un tesoro alla Camera dei deputati ma nessuno ne è consapevole: è una Gioconda della scuola di Leonardo, alla cui realizzazione potrebbe aver contribuito anche il maestro da Vinci. Per cent' anni circa se ne erano perse le tracce. Era appesa sopra il termosifone della stanza di uno dei questori di Montecitorio, il grillino Federico D'Inca, svilita, opacizzata dal passare dei secoli e considerata una delle tante copie posticce del capolavoro esposto al museo del Louvre.Invece dopo il restauro della Gioconda dell'ex collezione Torlonia è emerso che i due dipinti hanno più o meno la stessa età, le stesse correzioni nel disegno (che solo l'autore poteva conoscere) e forse, addirittura, la stessa mano. Ad alimentare il mistero ci ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Valeria Di Corrado e Alberto Di MajoC'è un tesorodeimane è consapevole: è unadella scuola di Leonardo,cui realizzazione potrebbe aver contribuito anche il maestro da Vinci. Per cent' anni circa se ne erano perse le tracce. Era appesa sopra il termosifone della stanza di uno dei questori di Montecitorio, il grillino Federico D'Inca, svilita, opacizzata dal passare dei secoli e considerata una delle tante copie posticce del capolavoro esposto al museo del Louvre.Invece dopo il restauro delladell'ex collezione Torlonia è emerso che i due dipinti hanno più o meno la stessa età, le stesse correzioni nel disegno (che solo l'autore poteva conoscere) e forse, addirittura, la stessa mano. Ad alimentare il mistero ci ...

Advertising

polasein500cc : RT @LuigiMascheroni: A Vicenza, nel salone della Basilica Palladiana. Preview della mostra “La fabbrica del Rinascimento”: Palladio, Paolo… - mari171258 : @salvinimi Vuoi passare alla storia per aver restituito agli italiani la Gioconda di Leonardo? No Grazie , preferis… - mari171258 : @MassimoMalvest1 Vuoi passare alla storia per aver restituito agli italiani la Gioconda di Leonardo? No Grazie , pr… - LuigiMascheroni : A Vicenza, nel salone della Basilica Palladiana. Preview della mostra “La fabbrica del Rinascimento”: Palladio, Pa… - 8cycling : RT @MassMing: Sono uno juventinocheodialaJuve™ semplice: le squadre belgiochiste fanno figure di merda? E io prendo un pennarello e faccio… -