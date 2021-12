Il Green pass ha un "bug", troppi positivi aggirano la quarantena: il ministero corre ai ripari (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è un “bug” nel Green pass: risulta valido anche se si è positivi al Covid, così il ministero della Salute corre ai ripari per sopperire alla mancanza di un meccanismo che faccia scattare automaticamente la revoca temporanea della certificazione per chi è stato contagiato. A giorni è atteso un intervento del dicastero di Roberto Speranza, che sta lavorando col Garante della Privacy per aggiornare la app e non far leggere come validi i certificati dei positivi, impendendone l’eventuale accesso ai luoghi pubblici. Va ricordato comunque che la legge italiana prevede sanzioni già per chi viene sorpreso fuori dalla propria abitazione (o dal luogo in cui ha comunicato che trascorrerà il periodo di quarantena) essendo positivo. Chi contrae ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è un “bug” nel: risulta valido anche se si èal Covid, così ildella Saluteaiper sopperire alla mancanza di un meccanismo che faccia scattare automaticamente la revoca temporanea della certificazione per chi è stato contagiato. A giorni è atteso un intervento del dicastero di Roberto Speranza, che sta lavorando col Garante della Privacy per aggiornare la app e non far leggere come validi i certificati dei, impendendone l’eventuale accesso ai luoghi pubblici. Va ricordato comunque che la legge italiana prevede sanzioni già per chi viene sorpreso fuori dalla propria abitazione (o dal luogo in cui ha comunicato che trasrà il periodo di) essendo positivo. Chi contrae ...

