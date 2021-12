Horizon Worlds | il primo esperimento tangibile di Metaverso di Meta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non è proprio il, di cui si sa – al momento – relativamente poco, ma il nuovo “prodotto” disembra essere uno dei tanti primi passi per andare in quella direzione e raggiungere un obiettivo che sembra essere ancora molto distante nel tempo. Ma Menlo Park ha deciso di lanciare la sua prima “reale” realtà virtuale interattiva, chiamata ““. All’interno della piattaforma – utilizzabile solamente attraverso prodotti di casa, come Oculus e Quest 2 – si può avere unassaggio di quel mondo che, nei prossimi anni, potrebbe diventare un oggettodella nostra quotidianità. LEGGI ANCHE > Gli accademici non trovano chesia un ambiente favorevole alle ricerche sui social network «Un’esperienza ...

giornalettismo : #Meta sta lanciando #HorizonWorlds, la piattaforma interattiva (con la realtà virtuale) - pedroelrey : Facebook fa il primo passo per rendere il Metaverso una cosa reale - -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Worlds

Tech Princess

Proprio il social network ha annunciato il lancio di, il suo mondo di realtà virtuale di avatar, a chiunque abbia almeno 18 anni negli Stati Uniti e in Canada, un passo importante per ...... isola di Iki Final Fantasy VII Remake: Episodio Intermission The Outer: Assassinio su ... Global Offensive Gioco più atteso God of War: RagnarokForbidden West Halo Infinite Marvel's ...Il metaverso, un universo parallelo, è salito alla ribalta da quando il creatore di Facebook Mark Zuckerberg ha cambiato nome in Meta pubblicando un video della sua idea di metaverso per ...Meta apre i battenti virtuali di Horizon Worlds, il social disponibile come app VR per Quest, che spalanca gli orizzonti del metaverso ...