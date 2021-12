FederlegnoArredo | “Rivedere dl antifrode | troppa confusione su prezzi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “La recente approvazione del dl 157 ha generato nel settore edilizio uno stato di non chiarezza tale che ha avuto come immediata conseguenza il blocco totale degli ordini per cui le aziende, che hanno investito in impianti e assunto personale, non potranno garantire i posti di lavoro e, in casi estremi, nemmeno la propria continuità aziendale. Purtroppo l’applicazione pratica di quanto introdotto non è chiara, e la mancanza di chiarezza è nemica dell’economia: motivo per cui chiediamo di porre fine quanto prima a questa, in modo da mantenere attivo un volano economico di cui il Paese e le imprese hanno bisogno”. Così il presidente di, Claudio Feltrin, nella lettera inviata al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani e al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. ...