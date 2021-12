F1, Helmut Marko: “In corso una campagna contro Verstappen. Vogliono incolparlo ancor prima della gara…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Max Verstappen contro Lewis Hamilton. Ultimo atto. Il circuito di Yas Marina ospita questo weekend il Gran Premio decisivo per l’assegnazione del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021, con i due protagonisti della stagione appaiati a pari punti in testa alla classifica generale. Helmut Marko, consulente Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le FP1 fornendo il suo punto di vista (mai banale) sulla sfida per il campionato. “L’umore di Max? Credo che sia relativamente rilassato, ovviamente però c’è tutta questa pressione che gli viene messa addosso. Lo fanno passare per un pilota cattivo, aggressivo e non è vero. Gli abbiamo detto di non leggere la stampa, di non guardare i social media. Lo sta facendo, si sta concentrando solo sul suo lavoro e come si è visto in questa sessione sta già ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) MaxLewis Hamilton. Ultimo atto. Il circuito di Yas Marina ospita questo weekend il Gran Premio decisivo per l’assegnazione del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021, con i due protagonististagione appaiati a pari punti in testa alla classifica generale., consulente Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le FP1 fornendo il suo punto di vista (mai banale) sulla sfida per il campionato. “L’umore di Max? Credo che sia relativamente rilassato, ovviamente però c’è tutta questa pressione che gli viene messa addosso. Lo fanno passare per un pilota cattivo, aggressivo e non è vero. Gli abbiamo detto di non leggere la stampa, di non guardare i social media. Lo sta facendo, si sta concentrando solo sul suo lavoro e come si è visto in questa sessione sta già ...

Advertising

LHking44 : Helmut Marko in tv a piangere dicendo che la stampa sta trasformando Max in un cattivo ragazzo ?? e che le penalità… - Jessthesohodoll : È scappato dalla stessa casa di riposo di Helmut Marko - automotorinews : ??? #F1, Toto #Wolff risponde ad Helmut #Marko ??? 'Qualcuno sarà sempre scontento delle decisioni. Sto cercando di… - fedecaccy : RT @OfficialForHum: Comunque Jean Todt meglio di Helmut Marko come consulente. E questa è la prova che manco il vaccino mi inibisce le cap… - OfficialForHum : Comunque Jean Todt meglio di Helmut Marko come consulente. E questa è la prova che manco il vaccino mi inibisce le capacità cerebrali. -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko F1, Test Abu Dhabi 2021: tutti i piloti partecipanti. La Ferrari schiera Shwartzman e Fuoco Il prossimo anno non vi sarà un bis per Lawson che come rilasciato da Helmut Marko si concentrerà solo sulle monoposto. Nick De Vries guiderà con Mercedes. Il campione del mondo in carica della ...

Ecclestone: 'A Masi manca l'esperienza' - FormulaPassion.it ... anche se poi sono arrivate le scuse di Helmut Marko di fronte alla telemetria che ha inchiodato Max Verstappen dinanzi alle sue colpe e al tentativo di aver causato la collisione con Lewis Hamilton ...

F1, Helmut Marko: "In corso una campagna contro Verstappen. Vogliono incolparlo ancor prima della gara..." OA Sport F1, Helmut Marko: “In corso una campagna contro Verstappen. Vogliono incolparlo ancor prima della gara…” Max Verstappen contro Lewis Hamilton. Ultimo atto. Il circuito di Yas Marina ospita questo weekend il Gran Premio decisivo per l'assegnazione del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021, con i due pro ...

Marko: "Max isolato dalle distrazioni, campagna incredibile contro di lui" Dopo le prime libere del GP di Abu Dhabi, Helmut Marko ribadisce come Max e Red Bull siano pronto a una lotta dura domenica prossima e accusano una campagna di denigrazione attuata nei confronti di Ve ...

Il prossimo anno non vi sarà un bis per Lawson che come rilasciato dasi concentrerà solo sulle monoposto. Nick De Vries guiderà con Mercedes. Il campione del mondo in carica della ...... anche se poi sono arrivate le scuse didi fronte alla telemetria che ha inchiodato Max Verstappen dinanzi alle sue colpe e al tentativo di aver causato la collisione con Lewis Hamilton ...Max Verstappen contro Lewis Hamilton. Ultimo atto. Il circuito di Yas Marina ospita questo weekend il Gran Premio decisivo per l'assegnazione del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021, con i due pro ...Dopo le prime libere del GP di Abu Dhabi, Helmut Marko ribadisce come Max e Red Bull siano pronto a una lotta dura domenica prossima e accusano una campagna di denigrazione attuata nei confronti di Ve ...