De Laurentiis | «Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervenuto alla presentazione del libro di Valter De Maggio, il Presidente del Napoli Aurelio Deha rilasciato diverse dichiarazioni. Tra le altre cose, ha detto cheè il migliorche hanella sua storia. Il tecnico di Certaldo è apprezzato dal patron del Napoli per la sua capacità di sperimentare, di ruotare la rosa.sta restituendo al Napoli calciatori che fino a poco tempo fa venivano considerati oggetti misteriosi quando non acquisti sbagliati. La bravura di, rispetto ad altri allenatori che ho, è che lui – è vero che si è trovato a dover far virtù di certe necessità – fin dall’inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti. Alla fine uno si rende conto che quello che avevi comprato, ...

Advertising

allgoalsnapoli : AUDIO - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a margine della presentazione del libro di Valt… - Diego31883 : RT @CiroTroise: 'Spalletti e' il miglior allenatore che ho avuto', Aurelio De Laurentiis alla presentazione del libro di Valter De Maggio @… - gilnar76 : VIDEO | LA BOMBA DI DE LAURENTIIS su Spalletti! ?? #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - napolista : #DeLaurentiis: «#Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto» Alla presentazione del libro di De Maggio. «Fin… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Spalletti è il miglior allenatore che abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Spalletti

IlNapolista

Aurelio Deè intervenuto alla presentazione del libro di Valter De Maggio 'I grandi calciatori': Desu Maradona e il Napoli Ultime calcio Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEcco quanto dichiarato: 'Cristiano Giuntoli ha detto che Lucianoha riscoperto dei nuovi ... A proposito del laterale mancino, il club di Aurelio Deha in mano Mandava. Il Napoli ha ...Nel corso della presentazione del libro di Valter De Maggio è intervenuto come ospite Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da Tmw: ...Napoli, De Laurentiis: "In arrivo serie tv su storia club. E vogliamo una gara all'anno in memoria di Maradona" ...