Cagliari, Nandez non ce la fa: l’uruguaiano salta l’Inter (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brutte notizie per il Cagliari e per Mazzarri, Nandez non recupera dell’infortunio e salterà la partita contro l’Inter Il centrocampista Nahitan Nandez è ancora out. Nelle giornata di ieri l’uruguaiano si è limitato a condurre terapie in merito al fastidio accusato ai flessori della coscia destra. Il giocatore – secondo quanto riportato questa mattina da La Nuova Sardegna – salterà dunque la gara di domenica contro l’Inter. Il tecnico Mazzarri sta studiando la formazione e sta già pensando a come sostituirlo: Deiola come prima alternativa, a seguire Oliva. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brutte notizie per ile per Mazzarri,non recupera dell’infortunio e salterà la partita controIl centrocampista Nahitanè ancora out. Nelle giornata di ierisi è limitato a condurre terapie in merito al fastidio accusato ai flessori della coscia destra. Il giocatore – secondo quanto riportato questa mattina da La Nuova Sardegna – salterà dunque la gara di domenica contro. Il tecnico Mazzarri sta studiando la formazione e sta già pensando a come sostituirlo: Deiola come prima alternativa, a seguire Oliva. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

