Si ammala e finisce in un albergo Covid: "Senza coperte e con una scatoletta di tonno per cena" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Iuri Campofiloni, sindacalista della Fiom e il suo diario on line: "A me è andata bene perchè ero vaccinato, intollerabile che esistano i No Vax" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Iuri Campofiloni, sindacalista della Fiom e il suo diario on line: "A me è andata bene perchè ero vaccinato, intollerabile che esistano i No Vax"

Advertising

rep_firenze : Si ammala e finisce in un albergo Covid: 'Senza coperte e con una scatoletta di tonno per cena' [di Chiarastella Fo… - rep_firenze : Si ammala nonostante il vaccino e finisce in un albergo Covid: ' 'Senza coperte e con una scatoletta di tonno per c… - rep_firenze : Si ammala nonostante il vaccino e finisce in un albergo Covid: ' 'Senza coperte e con una scatoletta di tonno per c… - mihirdjin : @scureggia22 @dogslavetheking @22EnricoMartin @Covidioti I vaccinati sono circa l'85%, con il 58% di morti Covid va… - dania1964 : RT @Valeriosereni1: Il #vaccinoCovid immunizza al 100% no, anzi..immunizza al 70% no, anzi..immunizza al 50% no, anzi..non immunizza però n… -