Napoli-Leicester: tifosi ospiti si perdono i primi 20 minuti per un errore della polizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un episodio particolare si è verificato in occasione di Napoli-Leicester, match di Europa League 2021/2022. Circa 600 tifosi inglesi arrivati in Italia non hanno infatti potuto assistere ai primi 20 minuti del match. Come riportato dai media britannici, la responsabilità sarebbe della polizia, che ha scortato i pullman nella direzione sbagliata rispetto allo Stadio Diego Armando Maradona. Un dettaglio che ha reso la serata e la trasferta dei supporters del Leicester ancora più amara. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un episodio particolare si è verificato in occasione di, match di Europa League 2021/2022. Circa 600inglesi arrivati in Italia non hanno infatti potuto assistere ai20del match. Come riportato dai media britannici, la responsabilità sarebbe, che ha scortato i pullman nella direzione sbagliata rispetto allo Stadio Diego Armando Maradona. Un dettaglio che ha reso la serata e la trasferta dei supporters delancora più amara. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Eurosport_IT : IL NAPOLI SUPERA IL GIRONE! ??? Nonostante l'emergenza totale per gli infortuni, i partenopei battono il Leicester… - SkySport : ?? NAPOLI-LEICESTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ounas (4’) ? #Elmas (24’) ? #Evans (27’) ? #DewsburyHall (33’) ?… - domenico_damore : RT @AndreaTiberio7: Il Napoli vince contro il Leicester e continua il suo percorso in Europa League. Adesso non vedo l’ora di sapere quale… - tinivicamyloves : RT @PeppeAnnarumma: #NapoliLeicester Una squadra come il #Leicester, in queste condizioni, la batti solo se sei una grande squadra. È ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Napoli - Leicester 3 - 2: Elmas e Ounas danzano sotto la pioggia, l'avventura in Europa League prosegue Sociedad - PSV 3 - 0 18:45 SK Puntigamer Sturm Graz - Monaco 1 - 1 18:45 Legia - Spartak Mosca 0 - 1 18:45 Napoli - Leicester 3 - 2 18:45 Anversa - Olympiakos 1 - 0 18:45 Fenerbahçe - Eintracht F. 1 -...

Napoli - Leicester, Spalletti loda Elmas: 'Sa fare tutto. Che reazione!' NAPOLI - Fa festa il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri superano 3 - 2 il Leicester al Maradona grazie alle reti di Ounas ed Elmas (doppietta) in un match ricco di emozioni e gol. Unica nota stonata della serata l'...

Atalanta fuori dalla Champions: cede in casa al Villareal e retrocede in Europa League L’Atalanta è fuori dalla Champions League. La squadra di Gasperini perde in casa per 2-3 contro il Villareal nell’ultima partita del suo girone: era una gara da dentro o fuori, solo vincendo gli orobi ...

Europa League 2021-2022: Napoli-Leicester 3-2, azzurri ai sedicesimi. Elmas decide con una doppietta Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri co ...

Sociedad - PSV 3 - 0 18:45 SK Puntigamer Sturm Graz - Monaco 1 - 1 18:45 Legia - Spartak Mosca 0 - 1 18:453 - 2 18:45 Anversa - Olympiakos 1 - 0 18:45 Fenerbahçe - Eintracht F. 1 -...- Fa festa ildi Luciano Spalletti. Gli azzurri superano 3 - 2 ilal Maradona grazie alle reti di Ounas ed Elmas (doppietta) in un match ricco di emozioni e gol. Unica nota stonata della serata l'...L’Atalanta è fuori dalla Champions League. La squadra di Gasperini perde in casa per 2-3 contro il Villareal nell’ultima partita del suo girone: era una gara da dentro o fuori, solo vincendo gli orobi ...Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri co ...