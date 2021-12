L’UNO ( the One) (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’UNO è per eccellenza il numero dal quale fiorisce un’idea, e rappresenta la peculiarità che porta l’individuo a superare gli ostacoli disseminati lungo il suo cammino con coraggio. È l’aggio del cuore (da cui la parola coraggio) che fa davvero la differenza, non la tecnica, il talento o il mero sacrificio. L’UNO è il più grande … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)è per eccellenza il numero dal quale fiorisce un’idea, e rappresenta la peculiarità che porta l’individuo a superare gli ostacoli disseminati lungo il suo cammino con coraggio. È l’aggio del cuore (da cui la parola coraggio) che fa davvero la differenza, non la tecnica, il talento o il mero sacrificio.è il più grande … proviene da Database Italia.

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Kendall Roy è il Cechov che ci possiamo permettere Siamo rapiti da Succession, dai suoi intrighi, e soprattutto da uno dei… - Linkiesta : Kendall Roy è il Cechov che ci possiamo permettere Siamo rapiti da Succession, dai suoi intrighi, e soprattutto da… - Cristian_FF_79 : RT @AlexKensei77: #meno15giorni ad #unapoltronaperdue Il bellissimo omaggio di John Landis e Dan Akroyd a The Blues Brothers e John Belush… - The_President82 : Comunque se Todd tornasse in @ScuderiaFerrari sarebbe come ammettere l’incapacità di Binotto nella politica #F1 con… - the_failed_ : RT @AzzaroneLibera: non si ama un corpo, non si ama un nome o una forma. si ama un carattere, un tono di voce, si ama un profumo, il tocco… -