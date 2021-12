Il Leicester si è rifiutato di sottoporsi ai tamponi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Clamoroso a Napoli e nel calcio. da parte dell’Asl Napoli 1. La decisione era stata presa questa mattina nel corso della riunione tra Uefa,e Calcio Napoli, riunione cui ha partecipato anche l’Asl Napoli 1. Ilsi è presentato a Napoli senza dieci persone (sette giocatori più tre dello staff) e quindi c’è un potenziale cluster in corso. Il protocollo Uefa non prevede nuovima la situazione è evidentemente di emergenza. Già nella riunione di questa mattina ilaveva manifestato la sua contrarietà. Adesso non sappiamo cosa accadrà, se l’Asl prenderà un provvedimento restrittivo nei confronti della squadra inglese che al momento soggiorna all’Hotel Vesuvio. L'articolo ilNapolista.

