Gf Vip 6 | il papà di Sophie Codegoni interviene dopo la battuta di Soleil Sorge sulla figlia e scatena i commenti del web

Pochi minuti fa un episodio avvenuto nella Casa del Gf Vip 6 ha scosso gli animi degli inquilini e degli spettatori da Casa. Durante un botta e risposta ironico tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l'ex corteggiatrice ha definito l'ex tronista 'di plastica', alludendo ai suoi interventi estetici. Questa frase della Sorge è stata considerata eccessiva sia da diversi concorrenti del reality sia da parte del pubblico che guarda il live e commenta sui social. Pochi istanti dopo l'accaduto, tra i vari tweet di commento alla vicenda è apparso anche quello di Stefano Codegoni, il papà di Sophie che ha così commentato: E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou

