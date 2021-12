(Di giovedì 9 dicembre 2021) Unacronica per affrontare lacronica e permettere ai pazienti di migliorare la propria qualità di vita. È il caso di acalabrutin, il farmaco, da assumere per via, per il quale l’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente approvato la rimborsabilità. Di questa patologia e delle terapie correlate si è parlato a Milano durante la conferenza di AstraZeneca con Antonio, direttore unità operativa ematologia, azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, che spiega: “Grazie allacronica possiamo garantire al paziente una convivenza con la malattia che rimane sotto controllo. Gli effetti collaterali come stanchezza, cefalea, tosse, piccoli segnali di lividi a braccia e gambe tendono comunque a comparire nelle prime fasi per poi sparire ...

Advertising

italiaserait : Ematologo Cuneo: ‘Una terapia orale per convivere con leucemia linfatica cronica’ - TV7Benevento : Ematologo Cuneo: 'Una terapia orale per convivere con leucemia linfatica cronica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ematologo Cuneo

La Sicilia

Gli industriali spingono per ilfiscale e contributivo, i sindacati premono sulle pensioni, ... Lo scrivono il medico legale Luca Tajana e l'Franco Piovella nella relazione depositata in ...Ma quello diresterà di riferimento'. È toccato al direttore generale Azzan illustrare gli ... Ancora, une un radiologo. Verrà indetto un concorso per infermieri, ostetriche e ...Una terapia cronica per affrontare la leucemia linfatica cronica e permettere ai pazienti di migliorare la propria qualità di vita. È il caso di acalabrutin, il farmaco, da assumere per via orale, per ...Aifa approva la rimborsabilità di acalabrutinib nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica sia di nuova diagnosi sia recidivati refrattari. Paolo Ghia, Professore di Oncologia Medica all’Unive ...