Covid, contagi alla Scala: sui social è polemica e scatta l’hashtag #ScalaInfetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) La notizia dei contagi nel corpo di ballo della Scala dopo la prima ha scatenato i social, che all’indomani dell’inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topic l’hashtag #ScalaInfetta. Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: “La notizia 100 morti al giorno di Covid e si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov’è finita l’umanità in questo paese?”, tuona un utente. “Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca alla Scala? Anche no grazie”, sbotta un altro. C’è anche chi commenta le misure adottate dal governo: “Il supergreenpass ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) La notizia deinel corpo di ballo delladopo la prima ha scatenato i, che all’indomani dell’inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topicInfetta. Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: “La notizia 100 morti al giorno die si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov’è finita l’umanità in questo paese?”, tuona un utente. “Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca? Anche no grazie”, sbotta un altro. C’è anche chi commenta le misure adottate dal governo: “Il supergreenpass ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Variante Omicron, Magrini ottimista: 'Sembra meno pericolosa del previsto' Quella di un calo dei casi di Covid a partire da Natale è 'una proiezione possibile ipotizzando che ... sinonimo di contagi elevati o ai massimi livelli. Nelle ultime 24 ore altri 65 casi di Omicron si ...

L'incredibile balzo dei prezzi di un titolo ha permesso a Piazza Affari di chiudere in guadagno Oggi gli operatori non hanno avuto molti motivi per comprare, anzi con l'avvicinarsi delle feste natalizie sale la preoccupazione per le restrizioni anti Covid. Il numero dei contagi sta crescendo in ...

Covid, guardie giurate controlleranno i green pass sui mezzi Amat a Palermo Tornano sugli autobus e sul tram di Palermo le guardie giurate della Sicurtrasport per dieci settimane. Oltre a controllare i biglietti avranno anche il compito di verificare se i passeggeri hanno o m ...

Variante Omicron, Magrini ottimista: «Meno pericolosa del previsto, sembra meno aggressiva» La variante omicron «si sta mostrando meno pericolosa del previsto, e per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c'è. Dunque, non andiamo verso un'incapacità di ...

