Conference League 2021-2022, le qualificate agli ottavi e ai playoff (Di venerdì 10 dicembre 2021) Terminata la fase a gironi della Conference League 2021-2022 ecco l’elenco delle qualificate agli ottavi e agli spareggi La prima fase della Conference League 2021-2022 è andata in archivio con la conclusione dei gironi che ha promosso le prime classificate agli ottavi di finale. Le otto seconde classificate accedono invece agli spareggi, laddove affronteranno a febbraio le otto formazioni retrocesse dalla Europa League. PRIME CLASSIFICATE – agli ottavi Lask, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Copenhagen, Rennes, Basilea SECONDE CLASSIFICATE – agli SPAREGGI Maccabi Tel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Terminata la fase a gironi dellaecco l’elenco dellespareggi La prima fase dellaè andata in archivio con la conclusione dei gironi che ha promosso le prime classificatedi finale. Le otto seconde classificate accedono invecespareggi, laddove affronteranno a febbraio le otto formazioni retrocesse dalla Europa. PRIME CLASSIFICATE –Lask, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Copenhagen, Rennes, Basilea SECONDE CLASSIFICATE –SPAREGGI Maccabi Tel ...

Ultime Notizie dalla rete : Conference League Roma, Mourinho: "Fortunati ad evitare gli spareggi" Ai giallorossi non bastava infatti vincere per conquistare il primo posto nel girone di Conference League . Serviva anche un pareggio o una sconfitta del Bodø in casa dello Zorya e così è ...

Le pagelle di Atalanta - Villarreal 2 - 3: Demiral, che errore. Pessina arginato dagli avversari 1 - 0 Visualizza Europa League CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Alashkert - Maccabi TA 1 - 1 18:45 LASK - HJK Helsinki 3 - 0 18:45 Gent - Flora 1 - 0 18:45 Partizan - Anorthosis Famagusta 1 - 1 18:45 ...

Lazio, si chiude il Gruppo E: ecco le possibili avversarie dei biancocelesti Niente sorpasso all'Olimpico. La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e abbandona ogni velleità di accedere direttamente agli ottavi di Europa League. Porta inviolata per ...

Europa League, la Lazio sbatte sul muro turco e non evita il playoff Finisce 0-0 contro il Galatasaray: la squadra di Sarri chiude al secondo posto nel girone dietro quella di Terim, che avanza direttamente agli ottavi.

