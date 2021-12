Cinquant’anni di Emirati Arabi Uniti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 2 dicembre 1971 si formò un paese che in pochi decenni da semisconosciuto si è trasformato in un centro globale della diplomazia e della tecnica. Ma che ha ancora dei lati oscuri. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 2 dicembre 1971 si formò un paese che in pochi decenni da semisconosciuto si è trasformato in un centro globale della diplomazia e della tecnica. Ma che ha ancora dei lati oscuri. Leggi

Advertising

ValentinaFascia : RT @Internazionale: Cinquant’anni fa, il 2 dicembre 1971, si formavano gli Emirati Arabi Uniti. In pochi decenni sono diventati un centro g… - cuba98w : RT @Internazionale: Cinquant’anni fa, il 2 dicembre 1971, si formavano gli Emirati Arabi Uniti. In pochi decenni sono diventati un centro g… - JacZan : Cinquant’anni di Emirati Arabi Uniti. Il 2 dicembre 1971 si formò un paese che in pochi decenni si è trasformato in… - andreadeileoni : RT @Internazionale: Cinquant’anni fa, il 2 dicembre 1971, si formavano gli Emirati Arabi Uniti. In pochi decenni sono diventati un centro g… - Internazionale : Cinquant’anni fa, il 2 dicembre 1971, si formavano gli Emirati Arabi Uniti. In pochi decenni sono diventati un cent… -