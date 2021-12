Casa, una su 3 è in classe G (con la svolta green Ue scatterebbe il divieto di vendita e affitto): "tassa" da 120 miliardi per i proprietari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mettere fuorilegge la classe energetica ?G? in Italia, significherebbe bloccare la vendita e l?affitto di 16 milioni di immobili. Le prime simulazioni sull?impatto della nuova... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mettere fuorilegge laenergetica ?G? in Italia, significherebbe bloccare lae l?di 16 milioni di immobili. Le prime simulazioni sull?impatto della nuova...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una delle prime cose che Patrick Zaki ha fatto non appena arrivato a casa dopo essere stato scarcerato è stato indo… - NicolaPorro : ?? L'ammucchiata elettorale della sinistra, la verità sull'applauso a #Mattarella e l'ultima follia dell'#Ue su casa… - team_world : Oggi abbiamo due domande e un'iniziativa per voi. 1: avete già fatto l'albero? 2: avete My Policeman a casa? Che… - chisena66 : RT @sandropascucci_: Agenda 2030: non devi possedere nulla. Se hai una 2da casa che usi un mese l'anno, nel 2030 non varrà nulla. Non poco,… - palabritadepape : RT @nonna_roma: Agenzia immobiliare fa campagna di compravendita usando toni offensivi nei confronti di chi non può permettersi una casa. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa una L'imprenditore Caovilla rapinato: I banditi in casa mia, ho trattato con loro come si fa con i clienti di Andrea Priante Il re delle scarpe di lusso: "Paura, ma sono rimasto calmo. Io e mia moglie con le armi alla tempia. Ora starò più attento, ho già assunto una guardia" "Abbiamo avuto paura, è ovvio. La situazione non era facile, con quei due uomini armati che ci tenevano sotto tiro. E così, ho fatto quello che faccio tutti i giorni: ho mantenuto la ...

Un fermato per l'uccisione di Dario Angeletti: la pista di una donna contesa ... senza contare che gli investigatori dell'Arma si sono recati non solo a casa della vittima, nelle ... I carabinieri per ora confermano solo la pista di una questione privata fra Cesaris e Angeletti. Da ...

Il presidente del Genoa, prof. Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano Una città nel pallone si prepara a vivere un derby “western”. Destini incrociati per Sampdoria e Genoa: i primi senza presidente, i secondi confidano nel nuovo fondo statunitense ...

Casa, una su 3 è in classe G (con la svolta green Ue scatterebbe il divieto di vendita e affitto): "tassa" da 120 miliardi per i proprietari Mettere fuorilegge la classe energetica “G” in Italia, significherebbe bloccare la vendita e l’affitto di 16 milioni di immobili. Le prime simulazioni sull’impatto della ...

di Andrea Priante Il re delle scarpe di lusso: "Paura, ma sono rimasto calmo. Io e mia moglie con le armi alla tempia. Ora starò più attento, ho già assuntoguardia" "Abbiamo avuto paura, è ovvio. La situazione non era facile, con quei due uomini armati che ci tenevano sotto tiro. E così, ho fatto quello che faccio tutti i giorni: ho mantenuto la ...... senza contare che gli investigatori dell'Arma si sono recati non solo adella vittima, nelle ... I carabinieri per ora confermano solo la pista diquestione privata fra Cesaris e Angeletti. Da ...Una città nel pallone si prepara a vivere un derby “western”. Destini incrociati per Sampdoria e Genoa: i primi senza presidente, i secondi confidano nel nuovo fondo statunitense ...Mettere fuorilegge la classe energetica “G” in Italia, significherebbe bloccare la vendita e l’affitto di 16 milioni di immobili. Le prime simulazioni sull’impatto della ...