Sarri criptico sul futuro | lascia il calcio? “Ormai è troppo difficile”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Europa League che attende i biancocelesti contro il Galatasaray, sottolineando quanto ilsia cambiato negli ultimi anni., Lazio: “Non so se questomi piacerà” Maurizioha parlato della prossima sfida al Galatasaray e delle difficoltà di affrontare una stagione tanto impegnativa. “La partita con il Galatasary èe importante; andare agli ottavi di finale sarebbe già un primo traguardo importante. E ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarci, visto che è da agosto che non lo facciamo. Per noi sarà una sfida complicata, il Galatasary è primo nel girone ed è ancora imbattuto fuori casa“. “Il calendario? Visto ...