Guarito dal Covid, da un anno il questore Auriemma dona plasma iperimmune (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. "Io devo star bene per far star bene gli altri". Questo è il mantra del questore di Bergamo Maurizio Auriemma, 62 anni, che da circa un mese ha ricevuto la terza dose del vaccino e che nell'ultimo anno è stato in diverse occasioni donatore di plasma iperimmune, partecipando al progetto ImmunoCovid di Fondazione ARTET, la Onlus nata nel 2018 per svolgere attività di ricerca scientifica nel campo delle relazioni tra trombosi, emostasi e tumori. Ne parla la stessa fondazione con un post sui propri canali social. Risultato positivo al Covid-19 durante la prima ondata nel marzo 2020, ha scoperto la possibilità di donare il plasma grazie al figlio Stefano, studente di medicina all'Università di Pavia, anch'egli ...

