GF Vip, l'ex moglie di Alex Belli spiega perché lui preferisce le donne straniere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo l'ex moglie, non sarebbe affatto una coincidenza che Belli abbia avuto sempre donne straniere (Delia Duran è venezuelana e Mila Suarez, altra ex storica dell'attore, è una modella marocchina). Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all' inizio. Così tu pensi: "Lui è la mia famiglia". Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ''Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo". La modella slovacca ha dichiarato di essere convinta che lui

