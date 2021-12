Francesca Donato e i video (falsi) delle proteste contro le restrizioni in Francia spacciati per veri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel tentativo di “fare massa” rilanciando diversi video di proteste contro l’obbligo vaccinale, il Green Pass e tutte le altre restrizioni dovute alla pandemia in diverse città europee, l’europarlamentare Francesca Donato ha diffuso una clamorosa fake news. Tra i video di Amsterdam, Lubjana, e poi Belgio, Georgia, Scozia, ne è spuntato anche uno ambientato in Francia nel quale si vedono diversi poliziotti gettare a terra le proprie manette. “In Francia, la polizia protesta contro Macron e i poliziotti annunciano le proprie dimissioni gettando a terra le manette”, ha scritto l’ex leghista, che ha abbanDonato il partito in rotta con le decisioni filogovernative del Carroccio degli ultimi tempi. In ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel tentativo di “fare massa” rilanciando diversidil’obbligo vaccinale, il Green Pass e tutte le altredovute alla pandemia in diverse città europee, l’europarlamentareha diffuso una clamorosa fake news. Tra idi Amsterdam, Lubjana, e poi Belgio, Georgia, Scozia, ne è spuntato anche uno ambientato innel quale si vedono diversi poliziotti gettare a terra le proprie manette. “In, la polizia protestaMacron e i poliziotti annunciano le proprie dimissioni gettando a terra le manette”, ha scritto l’ex leghista, che ha abbanil partito in rotta con le decisioni filogovernative del Carroccio degli ultimi tempi. In ...

Advertising

neXtquotidiano : Un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Francesca Donato invece... Francesca #Donato e i video (… - PerSaturno : @ladyonorato È un filmato dell'estate 2020, protestano contro il ministero dell'interno per non aver avuto sostegno… - mittdolcino : @Mpat65 Ocio Molti sono loro avatar Io sappi che non andrò a votare, ormai ho deciso, visto che mi fido solo di me… - AleTrainerxxx : Vi racconto le malefatte della peggior azienda farmaceutica al mondo: Francesca Donato, il sacrosanto attacco ai si… - DaniNeziri2 : Nessun TG e giornali non fanno vedere Grazie a Francesca Donato che si combatte per diritti popolo italia… -